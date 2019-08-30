ООО «ВАШЕ ПРАВО»: юридическая поддержка 24/7

Наша компания специализируется на особом разделе права, который сегодня действительно можно считать главным двигателем коммерческой системы огромной страны.

Помощь юриста по 44 -ФЗ и 223 -ФЗ

Сфера государственных закупок – является приоритетным направлением работы нашей компании.

Отдельно стоит подчеркнуть, что мы не просто помогаем формировать тендерные предложения для своих клиентов из коммерческих структур, а комплексное сопровождения по государственным контрактам.

Наиболее востребованные услуги в сфере гос.заказа: строительство и ремонт помещений. А это всегда огромная ответственность. Сложность работы в этой отрасли обостряется ещё и тем, что необходимо одномоментно организовать деятельность большого количества мелких групп рабочих и контролировать качество работы специалистов-профессионалов.

Идеально отладить работу всей системы – подчас просто не представляется реальным по причине широкого масштаба деятельности или повышенной сложности объекта.

Поэтому, мы помогаем нашим клиентам также:

Взыскивать неустойки по 44 ФЗ и 223 ФЗ;

Отстаивать свои права в ситуациях с самовольным расторжением контракта в одностороннем порядке;

В спорах о качестве и конечной стоимости проекта;

Решаем вопросы, связанные с нежеланием заказчика принимать готовую работу.

А также, всегда готовы приступить к оперативному решению любых конфликтных ситуаций через актуальные правовые нормы.

Стоит лишний раз упомянуть о том, что российское законодательство сохраняет свой динамичный характер. А эффективность любой юридической компанией – напрямую зависит не только от практического опыта специалистов, но и от того, насколько каждый из сотрудников умеет работать в постоянно меняющихся условиях.

Коротко о наших ключевых преимуществах ▼

1. Оказываем разовые услуги и предоставляем комплексную юридическую поддержку в Москве и Московской области. Команда юристов компании нацелена на достижение оптимального результата для клиента. Наш опыт позволяет оперативно сделать предварительный анализ ситуации и выбрать самый короткий путь для достижения конечной цели. 2. Каждому клиенту – персональный менеджер. Индивидуальный подход – для нас не просто красивая фраза. Нестандартная ситуация порой требует немедленного вмешательства в самый короткий промежуток времени. Именно поэтому, каждый наш клиент имеет возможность быть на связи с закрепленным специалистом 24 часа в сутки. 3. Мы открыты для работы с клиентами. Работаем с юридическими лицами, государственными организациями, частными клиентами. Важно отметить! 80% наших клиентов рекомендуют нас своим коллегам, друзьям и партнёрам – это даёт нам силы совершенствовать своё мастерство, двигаться дальше и всегда быть в курсе всех изменений в отечественном законодательстве. 4. Обеспечиваем полную анонимность. Вся информация, которая передаётся от заказчика к нашему специалисту никогда не станет достоянием третьих лиц. Мы искренне считаем, что эта норма не просто соответствует общепринятому стандарту профессиональной этики. Для нас это – принципиальный базис работы с каждым из клиентов, на котором можно выстроить по-настоящему эффективные деловые отношения. Юристы по 44 ФЗ и 223 ФЗ и не только Комплексная работа со сферой государственного заказа, также предлагаем услуги в консультациях по жилищному, трудовому, гражданскому кодексу.

Что вы получаете?

Первая консультация – бесплатно!

Связаться со специалистом можно по телефону: 8 495 220 48 08