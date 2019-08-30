ООО «ВАШЕ ПРАВО»: юридическая поддержка 24/7
Наша компания специализируется на особом разделе права, который сегодня действительно можно считать главным двигателем коммерческой системы огромной страны.
Помощь юриста по 44 -ФЗ и 223 -ФЗ
Сфера государственных закупок – является приоритетным направлением работы нашей компании.
Отдельно стоит подчеркнуть, что мы не просто помогаем формировать тендерные предложения для своих клиентов из коммерческих структур, а комплексное сопровождения по государственным контрактам.
Наиболее востребованные услуги в сфере гос.заказа: строительство и ремонт помещений. А это всегда огромная ответственность. Сложность работы в этой отрасли обостряется ещё и тем, что необходимо одномоментно организовать деятельность большого количества мелких групп рабочих и контролировать качество работы специалистов-профессионалов.
Идеально отладить работу всей системы – подчас просто не представляется реальным по причине широкого масштаба деятельности или повышенной сложности объекта.
Поэтому, мы помогаем нашим клиентам также:
- Взыскивать неустойки по 44 ФЗ и 223 ФЗ;
- Отстаивать свои права в ситуациях с самовольным расторжением контракта в одностороннем порядке;
- В спорах о качестве и конечной стоимости проекта;
- Решаем вопросы, связанные с нежеланием заказчика принимать готовую работу.
А также, всегда готовы приступить к оперативному решению любых конфликтных ситуаций через актуальные правовые нормы.
Стоит лишний раз упомянуть о том, что российское законодательство сохраняет свой динамичный характер. А эффективность любой юридической компанией – напрямую зависит не только от практического опыта специалистов, но и от того, насколько каждый из сотрудников умеет работать в постоянно меняющихся условиях.
Коротко о наших ключевых преимуществах ▼
1. Оказываем разовые услуги и предоставляем комплексную юридическую поддержку в Москве и Московской области.
Команда юристов компании нацелена на достижение оптимального результата для клиента. Наш опыт позволяет оперативно сделать предварительный анализ ситуации и выбрать самый короткий путь для достижения конечной цели.
2. Каждому клиенту – персональный менеджер.
Индивидуальный подход – для нас не просто красивая фраза. Нестандартная ситуация порой требует немедленного вмешательства в самый короткий промежуток времени. Именно поэтому, каждый наш клиент имеет возможность быть на связи с закрепленным специалистом 24 часа в сутки.
3. Мы открыты для работы с клиентами.
Работаем с юридическими лицами, государственными организациями, частными клиентами.
Важно отметить! 80% наших клиентов рекомендуют нас своим коллегам, друзьям и партнёрам – это даёт нам силы совершенствовать своё мастерство, двигаться дальше и всегда быть в курсе всех изменений в отечественном законодательстве.
4. Обеспечиваем полную анонимность.
Вся информация, которая передаётся от заказчика к нашему специалисту никогда не станет достоянием третьих лиц. Мы искренне считаем, что эта норма не просто соответствует общепринятому стандарту профессиональной этики.
Для нас это – принципиальный базис работы с каждым из клиентов, на котором можно выстроить по-настоящему эффективные деловые отношения.
Юристы по 44 ФЗ и 223 ФЗ и не только
Комплексная работа со сферой государственного заказа, также предлагаем услуги в консультациях по жилищному, трудовому, гражданскому кодексу.
Что вы получаете?
Первая консультация – бесплатно!
Связаться со специалистом можно по телефону: 8 495 220 48 08