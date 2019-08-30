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ООО «ВАШЕ ПРАВО»: юридическая поддержка 24/7

Наша компания специализируется на особом разделе права, который сегодня действительно можно считать главным двигателем коммерческой системы огромной страны.

Помощь юриста по 44 -ФЗ и 223 -ФЗ

Сфера государственных закупок –  является приоритетным направлением работы нашей компании.

Отдельно стоит подчеркнуть, что мы не просто помогаем формировать тендерные предложения для своих клиентов из коммерческих структур, а комплексное сопровождения по государственным контрактам.

Наиболее востребованные услуги в сфере гос.заказа: строительство и ремонт помещений. А это всегда огромная ответственность. Сложность работы в этой отрасли обостряется ещё и тем, что необходимо одномоментно организовать деятельность большого количества мелких групп рабочих и контролировать качество работы специалистов-профессионалов.

Идеально отладить работу всей системы – подчас просто не представляется реальным по причине широкого масштаба деятельности или повышенной сложности объекта.

Поэтому, мы помогаем нашим клиентам также:

  • Взыскивать неустойки по 44 ФЗ и 223 ФЗ;
  • Отстаивать свои права в ситуациях с самовольным расторжением контракта в одностороннем порядке;
  • В спорах о качестве и конечной стоимости проекта;
  • Решаем вопросы, связанные с нежеланием заказчика принимать готовую работу.

А также, всегда готовы приступить к оперативному решению любых конфликтных ситуаций через актуальные правовые нормы.

Стоит лишний раз упомянуть о том, что российское законодательство сохраняет свой динамичный характер. А эффективность любой юридической компанией – напрямую зависит не только от практического опыта специалистов, но и от того, насколько каждый из сотрудников умеет работать в постоянно меняющихся условиях. 

Коротко о наших ключевых преимуществах ▼

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Что вы получаете?

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Первая консультация – бесплатно!

Связаться со специалистом можно по телефону: 8 495 220 48 08

 
Преимущества
Цена-качество

Приоритетным направлением деятельности нашей юридической компании – является работа с Заказчиками и Подрядчиками, которые работают в рамках программы государственных заказов.

 

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Гарантия сроков

Правовая поддержка во всех областях – это возможность сэкономить время, деньги и нервы, в повседневной деятельности, а также при возникновении каких-либо спорных или конфликтных ситуаций.

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Особый подход

Предлагаем своим клиентам профессиональные юридические услуги в Москве. Работаем с частными лицами, коммерческими структурами и государственными учреждениями.

 

 

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30.08.2019
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 Г.

 

12 августа уведомлять налоговиков об участии в иностранной компании нужно по новой форме.
ФНС утвердила новую форму уведомления, которая пригодится, когда надо сообщить об участии в иностранных организациях или учреждении иностранной структуры без образования юрлица.
ПРИКАЗ ФНС от 05.07.2019 NММВ-7-13/338@
Налоговая затребует документы:  9 июня о продлении срока на ответ нужно просить по новой форме.
Изменилась форма уведомления о том, что на запрос налоговиков невозможно ответить в срок. Она пригодится и в ситуации, когда инспектор запрашивает документы, которые вы уже сдавали.
В форме выделены три раздела, которые соответствуют ситуации, когда организация или ИП:
- просит продлить срок подачи сведений;
- сообщает о том, что запрошенных данных нет;
- информирует о том, что документы уже подавались.
ПРИКАЗ ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@.
С 9 июня действует новая форма уведомления о том, что на запрос налоговиков невозможно ответить в срок. Она пригодится и в ситуации, когда инспектор просит документы, которые вы уже сдавали.
Подробнее об изменении
В форме выделены три раздела, которые соответствуют ситуации, когда организация или ИП:
На срок сдачи формы влияет то, идет ли налоговая проверка.
 
 
Требование выставлено в рамках проверки получателя
Требование выставлено при проверке контрагента
Требование выставлено вне проверки
Запрос о продлении срока
Сообщение о том, что документы отсутствуют
Информация о том, что документы уже подавались
 
Обратите внимание на три нюанса:
- срок подачи формы начинает течь после дня, когда вы получили требование;
- отправка вашего запроса о продлении срока не гарантирует, что налоговики с этим согласятся. Однако рекомендуем все-таки представлять такой документ. Если проверяющие не увеличат срок и выпишут штраф, вышестоящий налоговый орган или суд могут учесть факт подачи уведомления и снизить размер штрафа или вовсе освободить вас от ответственности;
- уведомлять о том, что документы уже подавались (бессмысленно) если инспекция утратила их по уважительным причинам вы сдавали подлинники, которые вам уже вернули. В этом случае нужно подать данные еще раз.
Организациям и ИП, которые передают данные в налоговую через бухпограмму, нужно проверить, учтены ли в ней последние изменения. Если нет, лучше воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или передать бумажный вариант уведомления.
НК РФ ст.93  истребование доказательств при проведении налоговой проверки
1. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.
В случае нахождения должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку, на территории проверяемого лица требование о представлении документов передается руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку.
Если указанным способом требование о представлении документов передать невозможно, оно направляется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 31 настоящего Кодекса.
2. Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по формам федерального законисполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его представителя.
Порядок направления требования о представлении документов и порядок представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе ознакомиться с подлинниками документов.
3. Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней (20 дней - при налоговой проверке консолидированной группы налогоплательщиков, 30 дней - при налоговой проверке иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) со дня получения соответствующего требования.
В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного настоящим пунктом срока, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных лиц налогового органа о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы.
Указанное уведомление может быть представлено в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя либо передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Лица, на которых в соответствии с пунктом 3 статьи 80 настоящего Кодекса не возложена обязанность по представлению налоговой декларации в электронной форме, вправе направить указанное уведомление по почте заказным письмом.
Форма и формат указанного уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В течение двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на основании этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное решение.
При проведении налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков продление сроков осуществляется не менее чем на 10 дней.
4. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 126 настоящего Кодекса.
В случае такого отказа или непредставления указанных документов в установленные сроки должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном
30.08.2019
гражданский кодекс
29.08.2019
Судебные расходы
29.08.2019
Продолжение
29.08.2019
Гражданский кодекс